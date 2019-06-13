» ضبط 4 أشخاص لترويجهم أسئلة وأجوبة امتحانات الثانوية

13 يونيو 2019 - 12:28 م

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص لنشرهم أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة عبر شبكة الإنترنت، وآخر لقيامه بالترويج لبيع سماعات لتسهيل الغش.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عن ضبط شخصين مقيمين في إمبابة بالجيزة لقيامهما بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، واستغلالها فى نشر نماذج الأسئلة الخاصة بإمتحانات الثانوية العامة، وإجاباتها النموذجية خلال انعقاد لجان الامتحان بقصد تسهيل الغش للطلاب مقابل حصولهما على مبالغ مالية بالإشتراك مع آخر، وتم ضبطهما وبحوزتهما هاتفين محمول بفحصهما تبين احتوائهما على صور لأسئلة ونماذج إجابات لامتحانات الثانوية العامة.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخص مقيم بنجع حمادى بقنا لقيامه بإنشاء مجموعات على مواقع التواصل الإجتماعى خاصة بتداول أسئلة وإجابات لامتحانات الثانوية العامة، بفحص هاتفه المحمول تبين وجود محادثات مع آخرين تتضمن صور خاصة بامتحانات الثانوية العامة وطلبه مبالغ مالية نظير إرسالها.

وأسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط شخص مقيم ببنى سويف لقيامه بإدارة 9 صفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يستغلها فى نشر مشاركات لعرض وبيع سماعات لتسهيل الغش ، وعُثر بحوزته على "جهاز لاب توب – 4 هواتف محمولة" بفحصهم تبين وجود الصفحة والمشاركات ،وتم ضبط " 148سماعة بلوتوث – 300 شاحن USB – 11 سماعة صغير الحجم – 100 بطارية صغيرة الحجم – 500 سماعة عادية – 2 كارت فيزا عبارة عن شريحة هاتف محمول لتسهيل الغش – 7 سماعات تسمى "طابع" – 2 ساعة ذكية "SMART WATCH " – مبلغ مالى قدره "225" ألف جنيه"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.