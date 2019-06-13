تطور سريع بالجزائر.. حبس "السلال" بتهمة الفساد

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قرر قاضي التحقيق للمحكمة العليا، بالجزائر اليوم، حبس الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، داخل سجن الحراش.

ومثل عبد المالك السلال، اليوم، أمام قاضي التحقيق للمحكمة العليا، بتهمة التورط في قضايا فساد.

وحسب مصادر لموقع "النهار" الجزائري، فإن سلال يتابع بتهم فساد ثقيلة، تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة لرجال أعمال وسوء استغلال الوظيفة، وأخرى.

في الوقت الذي ذكرت فيه الإعلامية أنيا الأفندي عده تغريديات عنه بقولها: "كل من كان يصلى في الصف الأول في كل صلاة عيد في الجزائر .. أصبح خلف القضبان".

وأضافت في أخرى: "قاضي التحقيق بالمحكمة العليا واجه سلال بتهم ثقيلة وقرر إيداعه سجن الحراش: الكسب غير المشروع استغلال الوظيفة سوء استعمال السلطة منح امتيازات غير مشروعة في ملفي رجلي الأعمال كونيناف وحداد".


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