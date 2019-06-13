  • الخميس 13 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر01:20 م
بحث متقدم
الشرطة النسائية

دولة خليجية تفتح القبول للشرطة النسائية.. تعرف على الشروط

ترامب

ضرب رأس ترامب بالمطرقة.. تعرف على السبب

تايمز

نتنياهو يتسبب فى أزمة لـ"نيويورك تايمز".. تعرف على السبب

سلال

تطور سريع بالجزائر.. حبس "السلال" بتهمة الفساد

الديسكو الحلال

"الديسكو الحلال".. يشعل الغضب بالسعودية

اديب

"أديب" يهاجم هؤلاء بعد أحداث خليج عمان

ترامب

"ترامب" يفاجئ الكونجرس بهذا القرار عن اليمن

الرئيس السيسي

بأمر الرئيس.. الإفراج عن 685 سجينًا

انفجار نفط

الأسطول الخامس الأمريكي يكشف مفاجأة بحادثة نفط خليج عمان

خالد المطرفي

إعلامي شهير يطالب بقصف "الجزيرة"

ضرب رأس ترامب بالمطرقة.. تعرف على السبب

عرب وعالم

ترامب
ترامب

وكالات أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

أمريكا تلغي رسوم واردات الصلب والألومنيوم من كندا والمكسيك

#

منع الوافدين من مغادرة الكويت.. تعرف على السبب

#

الرئيس الأمريكي يهدد كوبا بحظر كامل وشامل

#

تعليق ميلانيا ترامب على حريق كاتدرائية باريس

تطورت الحرب التجارية، والشحن الإعلامي بين الولايات المتحدة والصين إلى عرض مجسم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شنجهاي ويمكن للزوار ضربه على الرأس بالمطرقة.

وعرضت الجهات المعنية مجسمًا للرئيس الأمريكي يتحرّك بواسطة زنبرك في معرض شنجهاي للإلكترونيات.

ويوضح الزائر وانج دونجوي بعد توجيهه ضربة كبيرة على رأس ترامب المزيف "كان من الأفضل لو استطعت استخدام يدي ورجلي. المطرقة لا تشفي غليلي".

ويقول هذا الشاب البالغ 31 عامًا "بصراحة، ليس لديّ انطباع جيد عنه، هو ليس ودودا تجاه الصين في هذه المرحلة".

وبات البلدان يفرضان رسوما جمركية على منتجات تفوق قيمة التبادلات التجارية الثنائية فيها 360 مليار دولار سنويا، وهو نزاع يهز الاقتصاد والأسواق المالية في العالم أجمع.

وتشكل التكنولوجيا مجالا أساسيا في هذه المبارزة، إذ تمارس واشنطن ضغوطا على الحكومات حول العالم لإبعاد مجموعة "هواوي" الصينية العملاقة في مجال الاتصالات عن خطط تطوير شبكة الجيل الخامس.

وأبدى رئيس نقابة "سي تي إيه" غاري شابيرو في كلمة له خلال افتتاح المعرض، قلقه إزاء الرسوم الجمركية المتبادلة بين بكين وواشنطن.

وقال في مستهل هذا الحدث الذي يستمر حتى الخميس "الحرب التجارية سيئة لكل الأطراف المعنية".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» تقيم علاقة محرمة مع صديق والدها وتدعى اغتصابها
» "الديسكو الحلال".. يشعل الغضب بالسعودية
» ضبط 4 أشخاص لترويجهم أسئلة وأجوبة امتحانات الثانوية
» حريق هائل بشقة فنانة شهيرة
» استمرار إخلاء سبيل الظواهري بتدابير احترازية
» وفاة طالبة وتسمم 90 شخصًا بأسيوط
» "جوجل" تكشف الستار عن هاتفها الجديد
» الإفتاء توضح الطريقة الصحيحة لدفن الموتى عند امتلاء القبور
» الكويت تعلن الطوارئ عقب حادث عمان
» على غرار رانيا يوسف.. إيفانكا ترامب بدون "البطانة"
» مشاجرة عنيفة بين مضيفة مصرية وزوجة إعلامي كويتي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.