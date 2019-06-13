دولة خليجية تفتح القبول للشرطة النسائية.. تعرف على الشروط

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الشرطة النسائية
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وكالات أحمد الشربينى

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قررت وزارة الداخلية الكويتية فتح باب قبول الضباط من الشرطة النسائية فى 30 يونيو الجارى، بحسب مصادر بصحيفة القبس الكويتية.

وقال المصدر إنه سيتم التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.

وحددت وزارة الداخلية عدة شروط بالنسبة للجامعيات حملة البكالوريوس، ألا تتجاوز من العمر 35 عامًا عند التسجيل، وألا يقل الطول عن 155 سم، وأن تكون لائقة صحيًا، وتجتاز المقابلة الشخصية.

وكشفت المصادر عن أنه سيتم قبول خريجات البكالوريوس من عام 2015 فما فوق مع إمكانية الاستثناء من هذا الشرط للمتميزات في التخصصات في خطوة تهدف لرفد قوة الشرطة بالعناصر الضباط من الشرطة النسائية المتميزة.


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