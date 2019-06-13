  • الخميس 13 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر03:11 م
بحث متقدم
منى فاروق وشيما الحاج

إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج فى الفيديوهات الجنسية

الشيخ خالد الجندى

بالفيديو.. خالد الجندي يرد على هجوم "الشعراوي"

صورة الخبر

بالأرقام.. "صلاح" في التشكيل الأغلى فى العالم

صورة الضحية

تفاصيل مبكية تنشر لأول مرة عن وفاة طبيبة الساحل

ترامب

خامنئي: ترامب لا يستحق أن تراسله

ارشيفية

طالبة صفر الثانوية تعود من جديد في المنيا

الاتحاد

مناشدة عاجلة من الاتحاد الأوروبي لدول الخليج

واتساب

"واتساب" تصدم مستخدميها بهذا الأمر

الشرطة النسائية

دولة خليجية تفتح القبول للشرطة النسائية.. تعرف على الشروط

ترامب

ضرب رأس ترامب بالمطرقة.. تعرف على السبب

المتحدث العسكرى:

انطلاق التدريب المشترك في مجال الإرهاب

الحياة السياسية

التدريب المشترك
التدريب المشترك

المحرر العسكرى

أخبار متعلقة
#

فنان شهير: عاوز أتطوع فى الجيش

#

ممثلو 12 شركة روسية يبحثون التعاون مع مصر في "أمن المعلومات"

#

3مطالب لـ"عربية البرلمان" من القمة الإقليمية القادمة

#

السعودية تأسف لإدراجها في قائمة تمويل الإرهاب

التاحاد الاوروبى

عمنا

عمان\

أعلن العميد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، اليوم الخميس، عن انطلاق فعاليات التدريب المشترك في مجال مكافحة الإرهاب بين عناصر من دول تجمع الساحل والصحراء، والذي يستمر حتى العشرين من يونيو الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

يُشارك في التدريب عناصر من القوات الخاصة لكلاً من مصر وتوجو ضمن المجموعة الثانية، وكانت المجموعة الأولى للتدريب تضمنت مشاركة مصر والسودان ونيجيريا وبوركينا فاسو العام الماضي، حسبما نشر على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي للقوات المسلحة.

وأوضح المتحدث العسكري، أن التدريب بدأ بتنظيم معرض للأسلحة والمعدات المشاركة في التدريب ، ويشمل البرنامج المخطط التدريب على أسلوب التعامل مع التهديدات الإرهابية المختلفة كالجماعات المسلحة وتحرير الرهائن ، كما يهدف التدريب إلى تحقيق التجانس بين القوات الخاصة الإفريقية، وتدريب القوات على العمل كفريق واحد مع قوات الدول الصديقة والتدريب على سرعة رد الفعل تجاه المواقف التكتيكية الطارئة طبقًا لأعمال القوات على الأرض .

ويتضمن التدريب مشاركة مختلف الدول الأعضاء في تجمع الساحل والصحراء مقسمة إلى عدة مجموعات تنفذ على مراحل زمنية مختلفة، بما يساهم في دعم أمن واستقرار القارة الإفريقية ومواجهة التهديدات والتحديات التي تتعرض لها دول القارة .

يأتي التدريب في إطار إهتمام القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة، بدعم علاقات التعاون العسكري مع الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» سيدة تسب موظف أمن:متعرف شانا بنت مين .. هحبسك تبوس رجلي
» "الآثار" عن ترميم قطعة أثرية بالأسمنت: دي رملة وجير
» التشكيل المتوقع للفراعنة أمام تنزانيا
» دراسة صادمة: الإنسان يبتلع هذا الوزن من البلاستيك أسبوعيًا
» النيابة تستدعى فاروق الفيشاوى
» إيران تبعث رسالة شديدة اللهجة لأمريكا
» انطلاق التدريب المشترك في مجال الإرهاب
» بالصور.. عربية تفوز بملكة جمال الفلبين
» تقيم علاقة محرمة مع صديق والدها وتدعى اغتصابها
» "الديسكو الحلال".. يشعل الغضب بالسعودية
» ضبط 4 أشخاص لترويجهم أسئلة وأجوبة امتحانات الثانوية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.