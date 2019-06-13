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الترجي التونسي يرفض إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا

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اعادة نهائى امم افريقيا

اجتماع كاف

أعلن نادي الترجي التونسي، رفضه لخوض إعادة مباراة الإياب بدوري أبطال أفريقيا، احتجاجا على قرر الاتحاد الأفريقي.

وأكد وليد العارم، المسؤول بـالترجي التونسي، أن فريقه متشبث بموقفه بخصوص نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد.

وأضاف العارم أن موقف الترجي صحيح، رافضًا قرار اجتماع كاف، في باريس بإعادة المباراة، مشيرًا إلى أن فريقه سيلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، وتابع: "على كل حال لن نخوض النهائي المعاد".

وأضاف في تصريحات لصحيفة "الصباح" التونسية: "نحن مقتنعون بأن تتويجنا كسبناه عن جدارة، وكنا متقدمين في النتيجة بهدف لصفر، ولاعبونا تحلوا بالانضباط، ولم يغادروا الميدان إلى غاية إعلان الحكم نهاية المباراة".

الترجي: لم نتسلم أي خطاب رسمي بشأن إعادة اللقب الأفريقي

وفي سياق متصل، قال رئيس اللجنة القانونية بالترجي التونسي، رياض التويتي، أن الفريق سيعيد كأس أفريقيا والميداليات للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على أن يجهز ملف شكواه ضد إعادة المباراة في المحكمة الرياضية بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأوضح "التويتي"، رئيس اللجنة، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، أن النادي سيتقدم مباشرة بملف شكواه إلى "الكاس"، لأجل الطعن على قرار لجنة الطوارئ بالكاف، بشأن إعادة مباراة الدور النهائي ضد الوداد المغربي.

وقال رئيس اللجنة القانونية بالترجي التونسي: "تأكد لنا أن مصدر القرار هو المكتب التنفيذي للكاف، وبالتالي سنلجأ مباشرة إلى المحكمة الرياضية الدولية، ولم نحصل بعد على أي خطاب رسمي منه، ولكننا سنعيد اللقب والميداليات، إلا إذا أصدر الاتحاد الدولي قرارًا بوقف التنفيذ".


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