  • الخميس 13 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر04:52 م
بحث متقدم
إبراهيم عيسى والشعراوى

أول رد للأزهر بعد هجوم إبراهيم عيسى على الشعراوي

حصة مع أبيها الملك سلمان

محاكمة ابنة الملك سلمان بباريس.. تعرف على التهمة

«عاشور»: اختطاف 12 مواطنًا بينهم محاميان بالعريش

انفجار خليج عمان

تفاصيل جديدة في انفجاري خليج عمان

ارشيفية

الترجي التونسي يرفض إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا

منى فاروق وشيما الحاج

إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج فى الفيديوهات الجنسية

الشيخ خالد الجندى

بالفيديو.. خالد الجندي يرد على هجوم "الشعراوي"

صورة الخبر

بالأرقام.. "صلاح" في التشكيل الأغلى فى العالم

صورة الضحية

تفاصيل مبكية تنشر لأول مرة عن وفاة طبيبة الساحل

ترامب

خامنئي: ترامب لا يستحق أن تراسله

البورصة تخسر 97 مليون جنيه

مال وأعمال

البورصة
البورصة

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

البورصة تخسر 7 مليارات جنيه

#

خسائر البورصة 41 مليون في أسبوع

#

البورصة تربح 562 مليون جنيه رغم تراجع المؤشرات

#

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة في ختام التعاملات، اليوم الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي للبورصة نحو 97 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 759،794 مليار جنيه، بضغط من مبيعات المتعاملين الأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30 » بنسبة 0.22%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 14188.5 نقطة، وارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI » لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 0.20%، وارتفع إلى مستوى 2122.9 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70 » بنسبة 0.13 %، وهبط إلى مستوى 605.7 نقطة، فيما تراجع مؤشر «EGX 100 » الأوسع نطاقًا، بمقدار 0.04% مسجلًا 1547 نقطة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية
» مصرع 5 عمال وإصابة 3 في حادث تصادم بالقناطر
» البورصة تخسر 97 مليون جنيه
» الترجي التونسي يرفض إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا
» تحديد إقامة منى فاروق وشيماء الحاج
» سيدة تسب موظف أمن:متعرف شانا بنت مين .. هحبسك تبوس رجلي
» "الآثار" عن ترميم قطعة أثرية بالأسمنت: دي رملة وجير
» التشكيل المتوقع للفراعنة أمام تنزانيا
» دراسة صادمة: الإنسان يبتلع هذا الوزن من البلاستيك أسبوعيًا
» النيابة تستدعى فاروق الفيشاوى
» إيران تبعث رسالة شديدة اللهجة لأمريكا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • مغرب

    07:05 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.