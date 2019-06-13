الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدامات جديدة

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بعد أقل من 24 ساعة على تنفيذ وزارة الداخلية السعودية، حكم القتل تعزيرًا في باكستانيين، تنفيذًا لأمر الملك العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً جديدًا، بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمدينة الدمام، وفيما يلي نصه:

بفضل من الله تم القبض على المدعو/ محمد الله أخو نزاد قل – باكستاني الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني/ محمد الله أخو نزاد قل، اليوم الخميس 1440/10/10هـ في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية .

واختتمت البيان قائلة:" ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره ،والله الهادي إلى سواء السبيل.


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