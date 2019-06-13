» نجم منتخب المغرب يغادر المعسكر غاضبًا

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المصريون

المغرب،

امم افريقيا

منتخب

غادر اللاعب عبد الرزاق حمد الله معسكر المنتخب المغربي، اليوم الخميس، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والمقامة في مصر، حسبما كشفت تقارير صحفية مغربية.

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن اللاعب قرر بشكل مفاجئ مغادرة معسكر المنتخب المغربي، مشيرًا أن الساعات القادمة ستشهد فضح كافة التفاصيل عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

وأكدت الصحيفة، أن هناك مجهودات كبيرة حدثت من جانب الاتحاد المغربي لكرة القدم والجهاز الفني للمنتخب أسود الأطلس من أجل إقناع اللاعب بالبقاء لتدعيم الصفوف الهجومية لمنتخب بلاده إلا إنه فضل الرحيل.

وأوضت، مهاجم النصر على قراره بالرحيل عن كتيبة "أسود الأطلس"، لعدم توفير الظروف الكافية و غياب الروح الجماعية في المعسكر المغربي الإعدادي لـ"الكان".

وأشارت الصحيفة، إلى أن الجامعة الملكية المغربية تواصلت مع المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد من أجل إقناع اللاعب بالعدول عن قراره والاستمرار بمعسكر المنتخب.

يذكر أن المنتخب المغربي تعرض لخسارة غير متوقعة بهدف دون رد أمام نظيره الزامبي الغير مؤهل لكأس الأمم الإفريقية، والمحتل للمرتبة 134 عالميًا، في المباراة الودية التي أجريت أمس الأربعاء في ملعب مراكش بالمغرب.

وكانت مباراة المغرب وجامبيا قد شهدت أزمة بسبب رفض فيصل فجر، ترك ركلة الجزاء لصالح حمد الله العائد لكتيبة أسود أطلس بعد فترة غياب طويلة.


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