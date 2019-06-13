4 مصريين في قائمة أفضل إفريقي.. واستبعاد حسام حسن

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المصريون

صلاح

ليفربول الانجليزي

أعلنت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، اليوم الخميس، عن قائمة تضم أفضل 30 لاعبًا في تاريخ القارة الأفريقية، وذلك قبل أيام من انطلاق أمم إفريقيا.

وشهدت القائمة ظهور أربعة لاعبين مصريين، حيث تواجد حارس مرمى المنتخب المصري عصام الحضري في صدارة اللاعبين المصريين محتلاً المركز الحادي عشر.

وضمت القائمة أيضًا، أسطورة النادي الأهلي ورئيس القلعة الحمراء الحالي محمود الخطيب ليحتل المركز الـ13، بجانب محمد أبو تريكة نجم المنتخب المصري السابق باحتلاله المركز الـ18.

وشملت القائمة ظهور محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري، حيث نجح نجم الريدز مؤخرًا في قيادة فريقه للتتويج بدوري أبطال أوروبا ليحتل المركز الـ17.

وبخلاف اللاعبين المصريين، ظهر العديد من النجوم العرب في القائمة بداية من رباعي المنتخب الجزائري رابح ماجر ولخضر بلومي ورشيد مخلوفي ومصطفى دحلب.

كما تواجد نجم المنتخب التونسي طارق دياب في قائمة الأفضل بجانب نور الدين النيبت لاعب المنتخب المغربي.

وتواجد العديد من النجوم الأفارقة على مدار التاريخ في القائمة بداية من جورج ويا نجم ليبيريا السابق، وثلاثي منتخب كوت ديفوار ديديه دروجبا ويحيى توريه ولوران بوكو.

وشهدت قائمة الأفضل تواجد الحارس الكاميروني توماس نكونو وروجيه ميلا صامويل إيتو، بجانب ثنائي المنتخب الغاني السابق عبيدي بيليه ومايكل إيسيان.

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