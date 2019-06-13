» رئيس الزمالك يفتح النار على محمد صلاح

13 يونيو 2019 - 05:43 م

هاجم رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، بعد انتقاد الأخير الصحفيين والإعلاميين الذين ذهبوا من أجله إلى مدينة نجريج في طنطا، أثناء صلاة العيد يوم الأربعاء قبل الماضي.



وانتقد رئيس القلعة البيضاء طريقة تعامل صلاح مع الأمر بعدما نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد دة ملوش علاقة بالحب دة بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية».

ووجه رئيس الزمالك رسالة إلى صلاح «بأنه لا يصح أن يتجمع العديد من محبيك تحت منزلك وتتحدث عنهم بهذه الطريقة»، قائلًا: «مينفعش يبقى الناس دي كلها هناك وهو يتعامل كده.. أنا بنزل بشالوش بلاقي 20 ألف مستنيني».

وقال إن «صلاح» صرح بأنه لا يوجد جو احترافي أثناء تواجده في قرية نجريج، وتساءل رئيس الأبيض هل أهل نجريج المحترمين يعرفون ما هو الجو الاحترافي؟.. أهل نجريج بسطاء ولا يصح أن تتحدث عنهم بهذه الطريقة، بالإضافة إلى طلبه بوجود حارس خاص معه خلال تواجده مع المنتخب.

وأتم رئيس الزمالك حديثه بأنه لا يرى صلاح قد تسلله الغرور لكن نحن من فعلنا هذا به، قائلًا: «أنا مايهمنيش ليفربول ياخد كأس العالم أنا يهمني منتخب بلدي يكسب إفريقيا، لكن أنا ببقى فخور إن في مصري اسمه منور الدنيا كلها»، ووجه رئيس النادي الأبيض رسالة إلى صلاح: «ارجع محمد صلاح بتاع زمان».