بالصور.. رانيا يوسف تدعم محمد صلاح بطريقتها الخاصة

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المصريون

منتخب مصر

محمد صلاح

رانيا يوسف

حرصت الفنانة رانيا يوسف، على دعم منتخب مصر قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

ونشرت رانيا يوسف صورها بقميص الفراعنة رقم 10 الذى يرتديه النجم محمد صلاح  وعلقت قائله: "كل التوفيق لمنتخبنا الوطني.. وباذن الله البطولة هتفرحنا كلنا"

وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتستعد مصر لاستضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمين إلى ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.

منتخب مصر يفتتح مباريات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمواجهة زيمبابوي يوم 21 يونيو الجاري في استاد القاهرة الدولي.

ويلعب كتيبة المدرب المكسيكي أجيري في المجموعة الأولى للبطولة المقامة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، بجانب كل من زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.




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