  • الخميس 13 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر08:16 م
بحث متقدم
منتخب مصر

بث مباشر للمباراة الودية بين مصر وتنزانيا

هجوم خليج عمان

البنتاجون: هذه الدولة وراء هجوم خليج عمان

عمر حسن البشير

النيابة العامة بالسودان توجه تهمًا جديدة لـ«البشير»

صاروخ

أول فيديو للحظة سقوط صاروخ حوثي بمطار أبها السعودي

عامل فى الكويت

الكويت تصدر قرارات حازمة من أجل العمالة الوافدة

أحمد الطيب

سجال بين الأزهر والإفتاء.. من المسئول عن الفتوى؟

ناشط وصف السودانيين بـ «الزنوج والخدم»

بلاغ للنائب العام ضد ناشط وصف السودانيين بـ «الزنوج والخدم»

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدامات جديدة

محكمة

شرطة لحل مشاكل الأسرة.. هل تتحمل "الداخلية" الأعباء؟

قوات من التحالف

السعودية ترد على الحوثيين بتوجيه ضربة موجعة

تجديد حبس شقيق بطرس غالي في قضية «تهريب الآثار»

آخر الأخبار

اثار
صورة أرشيفية

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

"الآثار" عن ترميم قطعة أثرية بالأسمنت: دي رملة وجير

#

"الآثار" ترد على الصورة التي أشعلت مواقع التواصل

#

تجديد حبس 3 متهمين في "الانضمام إلى جماعة إرهابية"

#

تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 45 يومًا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس بطرس روؤف بطرس غالي، شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بتهريب الآثار خارج البلاد في قضية "الحاوية الدبلوماسية" التي عثر عليها في إيطاليا.

وتجري النيابة العامة تحقيقات موسعة وتستكمل عناصر التحقيق فيها وصولا لكافة الوقائع والشخصيات المتورطة فيها.

وتوصلت التحريات، إلى وجود علاقة بين شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي ومتهم إيطالي ورد اسمه في تحقيقات القضية، فقامت النيابة بالتحقيق مع شقيق الوزير في إطار استكمال عناصر التحقيق في القضية.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، كلف فى 30 يونيو الماضي وزير الآثار الدكتور خالد العنانى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، بالتوجه إلى مدينة ساليرنو بصحبة رئيس النيابة المحقق فى القضية بمكتب النائب العام، وقد تبين من التحقيقات والفحص الفنى، أن الآثار المضبوطة عبارة عن، 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى عدد 21660 قطعة عملات معدنية، تنتمى جميعها إلى الحضارة المصرية.

وكانت النيابة العامة المصرية، قد تلقت إخطارا بوجود اثار يشتبه بمصريتها تم ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قرارا بفتح تحقيقات موسعة فى هذا الأمر، وكلف وزارة الاثار بإيفاد أحد خبراء الاثار المصريين لفحص تلك الاثار، وبيان ما إذا كانت تنتمى إلى الحضارة المصرية من عدمه.

وأرسلت النيابة العامة المصرية، إلى السلطات القضائية الإيطالية، المختصة إنابة قضائية، تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصرى للسلطات القضائية المختصة بايطاليا، بالتنسيق من خلال التعاون القضائى الدولى، بين مصر وإيطاليا، لاستلام تلك الآثار المهربة، وبدعم من وزارة الخارجية المصرية، وسفارة مصر بروما، وعليه فقد قررت السلطات الإيطالية الاستجابة لطلب النيابة العامة المصرية، وأمرت بتسليم الآثار المضبوطة، وتوجه فريق من النيابة العامة المصرية، مصحوبا بخبراء مصريين للآثار بوزارة الآثار المصرية إلى مدينة ساليرنو بإيطاليا، حيث تم استلام الآثار المضبوطة وشحنها إلى مصر وتسلمها وزارة الآثار المصرية لعرضها فى المتحف المصرى الكبير.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» «أحمد علي» يقود هجوم مصر أمام تنزانيا
» تركيا تعلن تواصلها مع روسيا لإنهاء هجمات «النظام السوري»
» بلجيكا تستعيد من سوريا 6 أطفال من أيتام «الدواعش»
» المغرب يوضح سبب استبعاد «حمد الله» من أمم إفريقيا
» «معلول» يرد على استبعاده من قائمة تونس.. ورسالة لجماهير الأهلي
» تجديد حبس شقيق بطرس غالي في قضية «تهريب الآثار»
» الكويت تعلن موقفها من «مؤتمر البحرين»
» رئيس الزمالك يفتح النار على محمد صلاح
» أول رد للأزهر بعد هجوم إبراهيم عيسى على الشعراوي
» رئيس الـ«فيفا» يُلمح لأمر خطير عن «أحمد أحمد»
» مع اقتراب ماراثون التنسيق.. المعاهد الخاصة تبحث عن «السبوبة»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • عشاء

    08:35 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.