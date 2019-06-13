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النيابة العامة بالسودان توجه تهمًا جديدة لـ«البشير»

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عمر حسن البشير
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وجهت النيابة العامة في السودان، اليوم الخميس، تهما بالفساد للرئيس المعزول عمر البشير تحت مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه وأوامر الطوارئ.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن مصدر بالنيابة العامة، اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير عبر نيابة مكافحة الفساد.

وفي أبريل الماضي، ضبطت السلطات السودانية 6 ملايين يورو و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني في مكتب البشير بالقصر الرئاسي.

وأظهرت قوائم صادرة عن النيابة العامة، مؤخرا، امتلاك عمر البشير وعائلته 22 قطعة سكنية.

وخاطبت لجنة سودانية خاصة بنوكًا خارجية لاسترداد أموال هربها مسؤولون في نظام البشير.

ووجهت النيابة العامة تهماً للرئيس المعزول عمر البشير تتعلق بمخالفة قانون التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. 


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