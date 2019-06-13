» المغرب يوضح سبب استبعاد «حمد الله» من أمم إفريقيا

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حمد الله
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المصريون

المغرب،

حمد الله

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، بشكل رسمي، غياب عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق النصر السعودي، عن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وذكر الاتحاد المغربي في بيانه الرسمي، أن استبعاد حمد الله من قائمة "أسود الأطلس" كان بسبب تعرضه لإصابة في الظهر.

وأعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي، ضم عبد الكريم باعدي، مدافع حسنية أغادير لقائمة المغرب تعويضا لغياب عبد الرزاق حمد الله.

ويخوض المنتخب المغربي منافسات أمم إفريقيا ، في مجموعة تضم كلا من كوت ديفوار، جنوب إفريقيا ونامييبيا.

يذكر أن حمد الله، نجح في لفت انتباه الجميع خلال الفترة الماضية، بعدما نجح في التتويج بلقب هداف الدوري السعودي للمحترفين برصيد 35 هدفا.


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