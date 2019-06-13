  • الخميس 13 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر08:15 م
بحث متقدم
منتخب مصر

بث مباشر للمباراة الودية بين مصر وتنزانيا

هجوم خليج عمان

البنتاجون: هذه الدولة وراء هجوم خليج عمان

عمر حسن البشير

النيابة العامة بالسودان توجه تهمًا جديدة لـ«البشير»

صاروخ

أول فيديو للحظة سقوط صاروخ حوثي بمطار أبها السعودي

عامل فى الكويت

الكويت تصدر قرارات حازمة من أجل العمالة الوافدة

أحمد الطيب

سجال بين الأزهر والإفتاء.. من المسئول عن الفتوى؟

ناشط وصف السودانيين بـ «الزنوج والخدم»

بلاغ للنائب العام ضد ناشط وصف السودانيين بـ «الزنوج والخدم»

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدامات جديدة

محكمة

شرطة لحل مشاكل الأسرة.. هل تتحمل "الداخلية" الأعباء؟

قوات من التحالف

السعودية ترد على الحوثيين بتوجيه ضربة موجعة

الخارجية: نوثق ما يحدث في «الخليج» وننتظر هذا الأمر

الحياة السياسية

انفجار خليج عمان
انفجار خليج عمان

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

هذا ما تجهزه "واتساب" في الخفاء

#

فيديوهات..هذا ما حدث في مسيرة المثليين

#

أول رد فعل سعودي على تطورات الأحداث في السودان

#

تفوق الخيال.. هذا ما يحدث فى دار مسنين بهذه الدولة

في أول تعليق من مصر حول استهداف ناقلات النفط في مياه الخليج، صرح المستشار احمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر تتابع ببالغ الاهتمام والقلق ما أوردته بعض التقارير من أنباء عن تعرض ناقلتيّ نفط في خليج عُمان، صباح اليوم، لحادث أسفر عن وقوع انفجارات وحرائق على متن الناقلتين.

وأكد متحدث وزارة الخارجية على أن مصر ترصد الموقف بشكل وثيق، وما قد يسفر عنه التحقيق من تحديد الملابسات والمسئولية عن الحادث.

وفي هذا الصدد، شدّد على إدانة مصر لأية أعمال تقوض حرية الملاحة وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بمنطقة الخليج.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» «أحمد علي» يقود هجوم مصر أمام تنزانيا
» تركيا تعلن تواصلها مع روسيا لإنهاء هجمات «النظام السوري»
» بلجيكا تستعيد من سوريا 6 أطفال من أيتام «الدواعش»
» المغرب يوضح سبب استبعاد «حمد الله» من أمم إفريقيا
» «معلول» يرد على استبعاده من قائمة تونس.. ورسالة لجماهير الأهلي
» تجديد حبس شقيق بطرس غالي في قضية «تهريب الآثار»
» الكويت تعلن موقفها من «مؤتمر البحرين»
» رئيس الزمالك يفتح النار على محمد صلاح
» أول رد للأزهر بعد هجوم إبراهيم عيسى على الشعراوي
» رئيس الـ«فيفا» يُلمح لأمر خطير عن «أحمد أحمد»
» مع اقتراب ماراثون التنسيق.. المعاهد الخاصة تبحث عن «السبوبة»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • عشاء

    08:35 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.