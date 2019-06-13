» تركيا تعلن تواصلها مع روسيا لإنهاء هجمات «النظام السوري»

اتهمت تركيا السلطات السورية بـ"استفزازها" عبر شن هجمات في إدلب، معلنة عن إجراء اتصالات مع روسيا لوقف هذه الحوادث، عقب استهداف نقطة مراقبة تركية في المنطقة اليوم الخميس.

تركيا: نتواصل مع روسيا لإنهاء هجمات أنقرة: قوات الأسد وجهت ضربة لموقع قرب نقطة للجيش التركي في إدلب

الدفاع التركية تعلن تعرض نقطة مراقبة لها في إدلب لهجوم من قبل الجيش السوري

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة، عقب اجتماع الحكومة برئاسة رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان: "ما يجري في إدلب يثير قلقنا. وأبلغنا أجهزتنا المعنية بما حصل".

وأضاف قالن: "تواصلنا مع روسيا بخصوص إنهاء النظام السوري هجماته التي ينفذها عمدا بهدف استفزاز تركيا وتعزيز مواقعه في المنطقة".. "بفضل القيادة الحكيمة للرئيس أردوغان أصبحت دولة بي كا كا (حزب العمال الكردستاني)، التي كان يراد إقامتها على الحدود السورية التركية خارج حدود الاحتمال".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق من الخميس، عن استهداف نقطة مراقبة تابعة للقوات التركية في محافظة إدلب، محملة الجيش السوري المسؤولية عن الحادث.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن القوات السورية أطلقت عمدا 35 قذيفة على النقطة، ما أدى إلى إصابة 3 جنود أتراك بجروح خفيفة وإلحاق أضرار مادية، وذلك عقب إعلان وقف إطلاق النار برعاية روسيا وتركيا في المحافظة.