قرار مفاجئ بزيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق

13 يونيو 2019 - 10:27 م

أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تحريك سعر تذكرة مترو أنفاق للخط الثالث "العتبة - نادي الشمس"، عقب فتح المحطات الجديدة أمام الركاب، اعتبارًا من يوم السبت المقبل، مع بداية التشغيل، وهي محطات "هارون - ألف مسكن - نادي الشمس".

وأشارت الوزارة، في بيانها اليوم الخميس، إلى أن الخط الثالث بالكامل مصمم على الطراز الأوروبى وكافة محطاته وقطاراته مكيفة الهواء، وخالية من التلوث، ويتوافر بها سلالم متحركة ومصاعد كهربائية لكبار السن وشاشات عرض الكترونية لمواعيد قدوم القطارات، وان خدمة المترو تتميز بالسرعة (المسافة من محطة العتبة الى محطة الاهرام تستغرق الرحلة 17 دقيقة وحتى محطة نادي الشمس ستستغرق الرحلة 25 ق)، حيث سيتضاعف هذا الوقت في حالة ركوب وسيلة نقل أخرى سطحية في الأوقات العادية، كما أنه بمقارنة تعريفة المترو بوسائل النقل الأخرى لنفس المسافة بين محطتي العتبة / نادي الشمس ستظل تذكرة مترو الأنفاق هي الأرخص.

النقل: زيادة سعر تذكرة الخط الثالث لمترو الأنفاق مع افتتاح المحطات الجديدة النقل: زيادة سعر تذكرة الخط الثالث لمترو الأنفاق مع افتتاح المحطات الجديدة النقل: زيادة سعر تذكرة الخط الثالث لمترو الأنفاق مع افتتاح المحطات الجديدة النقل: زيادة سعر تذكرة الخط الثالث لمترو الأنفاق مع افتتاح المحطات الجديدة النقل: زيادة سعر تذكرة الخط الثالث لمترو الأنفاق مع افتتاح المحطات الجديدة



