  • الجمعة 14 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر01:01 ص
بحث متقدم
نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو

رسميًا.. إحباط مخطط انقلاب على المجلس العسكري

ناقلة نفط

تقارير استخباراتية تكشف معلومة خطيرة عن استهداف ناقلات النفط

مترو الأنفاق

قرار مفاجئ بزيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق

كهرباء

مطالبة بإعفاء دور العبادة من فواتير الكهرباء

صلاح

«صلاح» يقفز ليحتل ثاني أغلى لاعب في العالم بمبلغ خيالي

أرشيفية

لماذا المصريون أكثر الشعوب تصديقًا للأخبار الزائفة؟

الختان

هل تنجح حملة «شهر بدور» للقضاء على ختان الإناث؟

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدامات جديدة

الشيخ الشعراوي

موسم الهجوم على «الشعراوي» يتجدد

أحمد الطيب

سجال بين الأزهر والإفتاء.. من المسئول عن الفتوى؟

مقاطعة إسرائيل" تدعو لحل لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي

عرب وعالم

مقاطعة إسرائيل
مقاطعة إسرائيل

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

إيران تحرج قطر بشأن الوساطة لحل الأزمة مع واشنطن

#

السعودية: نمد يدنا بالسلام لإسرائيل

#

لجنة لحل المشكلات "التنمية الصناعية" و"الجمارك"

#

إصابة 3 فلسطينيين برصاص إسرائيلي قرب حدود غزة

دعت حركة مقاطعة إسرائيل وبضائع المستوطنات (BDS)، الخميس، إلى حل لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، "كونها تمارس أنشطة تطبيعية".
جاء ذلك في بيان اطلعت الأناضول على نسخة منه.
ودعت الحركة، للضغط على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، بما يشمل حلّ لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي.
وبيّنت أن "وفدًا يمثل لجنة التواصل سبق ونظم إفطارًا تطبيعيًا مع شخصيات إسرائيلية صهيونية في مدينة يافا، وضم شخصيات في السلطة ورؤوساء بلديات".
وتابعت "ليست المرة الأولى التي يشارك فيها ممثلون عن لجنة التواصل في أنشطة تطبيعية، فسجلّ اللجنة حافلٌ بالمشاركات في مؤتمرات تُعنى بالأمن القومي لإسرائيل، مثل مؤتمر هرتسيليا، الذي يعتبر الأهم على مستوى الأمن والمخابرات الإسرائيلية".
ولجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي شكلت بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عام 2012، وتعتبر من دوائر منظمة التحرير، ومهمتها كما تقول "التواصل مع المجتمع الاسرائيلي بهدف نقل الموقف الفلسطيني لهم".
وتعتبر قوى وفصائل فلسطينية، بما فيها المنضوية تحت منظمة التحرير، اللجنة أداة من أدوات التطبيع ولا تنفك المطالبات بحلها.
وسبق أن قالت لجنة التواصل، إنه "يجب التفريق بين التطبيع مع الاحتلال وأدواته، وهو أمر مرفوضٌ ومدانٌ فلسطينيا، وبين العمل على الجبهة الإسرائيلية الداخلية من خلال الحوار والتواصل والنقاش مع المجتمع الإسرائيلي وشرائحه المتعددة".
وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قرر المجلس المركزي، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل، لحين اعتراف تل أبيب بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما قرر المجلس وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ووقف العلاقات الاقتصادية معها. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» فوز ودي غير مطمئن لمنتخب مصر استعدادًا لأمم إفريقيا
» ليبيا.. مقتل رئيس مجلس الزنتان في اشتباكات مع قوات حفتر
» البنتاجون: هذه الدولة وراء هجوم خليج عمان
» السراج يدعو للضغط على الدول المزودة لحفتر بالسلاح
» الرياض تكشف معلومات هامة عن استهداف ناقلتي خليج عمان
» استبعاد «خربين» من قائمة منتخب سوريا نهائيا لهذا السبب
» تعليق غير متوقع من قطر على استهداف الحوثيين للسعودية
» «هازارد»: حققت حلم الطفولة بالانتقال إلى ريال مدريد
» وزير خارجية أمريكا: إيران وراء استهداف ناقلات النفط
» إغلاق جزئي لكوبري عباس لمدة 3 أيام
» صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • فجر

    03:13 ص

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.