» الرياض تكشف معلومات هامة عن استهداف ناقلتي خليج عمان

13 يونيو 2019 - 10:40 م

أدانت الرياض، حادث استهداف ناقلتي نفط بخليج عمان، وقالت إن إحداهما كانت محملة بمادة بترولية من المملكة، كما تعهدت بإجراءات لحماية مياهها الإقليمية.



وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن السعودية "تتابع بقلق بالغ أنباء الهجوم الإرهابي"، مشيرًا إلى أن إحدى ناقلتي النفط "كانت محملة بميثانول (مادة بترولية) من مدينة الجبيل (شرقي المملكة)".



وأضاف في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن "المملكة تشجب هذه الأعمال الإرهابية، وخصوصًا على خلفية الهجوم المماثل الذي وقع الشهر الماضي واستهدف سفناً سعودية قرب سواحل الإمارات".



وأكد أن بلاده "ستتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية موانئها ومياهها الإقليمية".



ودعا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته لحماية الملاحة البحرية الدولية".



وأشار إلى أن "وزارة الطاقة وشركة أرامكو السعوديتين رفعتا درجة الجاهزية للتعامل مع مثل هذه الأعمال العدائية والإرهابية".



وجدد التزام المملكة بتوفير إمدادات موثوقة من النفط إلى الأسواق العالمية.



وصباح الخميس، تحدثت وسائل إعلام إيرانية وعمانية، عن تعرض ناقلتي نفط لانفجارات في مياه خليج عمان، وإنقاذ طاقميهما المكون من 44 شخصًا، ونقلهم إلى ميناء "جاسك" الإيراني.



واتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تصريح مقتضب من مقر الخارجية الأمريكية، إيران بالوقوف وراء الهجمات.



كما صرّح مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، أن التحقيق الأولي في الهجوم على ناقلتي النفط والأدلة المتوفرة "تؤكد وقوف الحرس الثوري الإيراني وراءه".



فيما وصف وزير خارجية إيران، جواد ظريف، الحادث بأنه أكثر من "مريب"، داعيًا لحوار إقليمي لنزع فتيل التوتر بالمنطقة.



ويأتي الحادث بعد شهر من إعلان الإمارات تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة بالإمارات، ثم تأكيد الرياض، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي، قرب المياه الإقليمية للإمارات.



وحملت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، في مايو الماضي، إيران المسؤولية عن تلك الهجمات.



كما أفضى تحقيق مشترك للسعودية والإمارات والنرويج، إلى أن "دولة تقف وراء التخريب"، دون ذكر اسمها.

