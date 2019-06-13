المغرب: "العدل والإحسان" حرضت "الأطباء" على هذا الأمر

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اتهمت الحكومة المغربية، الخميس، جماعة "العدل والإحسان" الإسلامية، بالوقوف وراء مقاطعة الطلبة الأطباء للامتحانات، الإثنين الماضي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بالعاصمة الرباط، عقب اجتماع المجلس الحكومي.
وقال الخلفي: "تؤكد الحكومة أن جهات أخرى، وخصوصا جماعة العدل والإحسان، استغلت هذه الوضعية بتحريض الطلبة الأطباء على مقاطعة الامتحانات، من أجل تحقيق أهداف لا تخدم مصالح الطلبة".
وشدد الخلفي على أن الحكومة "لن تتوان في اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها ضد كل من سعى إلى عرقلة السير العادي لهذه الامتحانات".
وجدد تأكيده على "تطبيق المقتضيات القانونية الجاري العمل بها في مثل هذه الحالات، بما في ذلك إعادة السنة الجامعية، أو الفصل بالنسبة للطلبة الذين استوفوا سنوات التكرار المسموح بها".
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الامتحانات ستستمر أمام الطلبة لاجتياز ما تبقى منها حتى 25 يونيو/ حزيران الجاري، وذلك وفق البرنامج المعلن.
وشهد الاثنين الماضي، تنظيم وقفات احتجاجية، دعت إليها "التنسيقية الوطنية لطلبة كليات الطب"، أمام مباني كليات الطب بعدة مدن، منها الرباط والدار البيضاء وفاس (شمال)، بالتزامن مع مقاطعة الامتحانات التي بدأت في ذات اليوم.
ورفع المشاركون، خلال الوقفات لافتات تطالب الحكومة الاستجابة إلى مطالبهم، ومن أبرزها عدم السماح لطلبة الكليات الخاصة بمتابعة التدريب بالمستشفيات العامة.
وذكرت صفحة التنسيقية بموقع "فيسبوك"، أن نسبة استجابة الطلاب لمقاطعة الامتحانات بلغت 100بالمئة، باستثناء طلبة الطب العسكري والطلبة الأجانب.
وشارك أهالي طلبة كليات الطب بهذه الوقفات، وذلك بعد أكثر من 10 أسابيع من مقاطعة الطلاب للدراسة والتداريب بالمستشفيات الحكومية. 

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