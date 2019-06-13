» ليبيا.. مقتل رئيس مجلس الزنتان في اشتباكات مع قوات حفتر

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قتل رئيس المجلس العسكري الزنتان عبد السلام بوستة، الخميس، خلال اشتباكات جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وقالت قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة)، إن "بوستة"، قتل خلال معارك، الخميس، عند محور مطار طرابلس الدولي (القديم)، جنوبي العاصمة، الذي شهد مواجهات عنيفة.
ويعد رئيس المجلس العسكري للزنتان، أحد أهم الركائز للمنطقة العسكرية الغربية، التابعة لحكومة الوفاق، التي يقودها اللواء أسامة الجويلي، الذي يتحدر من مدينة الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس) أيضا.
ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد طرابلس معارك ضارية إثر إطلاق حفتر، عملية عسكرية للسيطرة عليها، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في البلاد، واستنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم. -

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