» "العسكري" السوداني: أحبطنا أكثر من محاولة انقلاب

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قال المجلس العسكري في السودان إن هناك أكثر من انقلاب تم التخطيط له في الفترة السابقة وتم إحباطه، وأن هناك مجموعتين مختلفتين قيد التحفظ الآن.
ونقلت «رويترز» عن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، اليوم الخميس، تأكيده أن هناك أكثر من انقلاب تم التخطيط له في الفترة السابقة ضد المجلس وتم إحباطها.
وأضاف المتحدث باسم المجلس، الفريق شمس الدين كباشي، أن هناك مجموعتين مختلفتين قيد التحفظ الآن، تتألف إحداهما من خمسة أفراد والأخرى بها أكثر من 12 شخصًا.

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