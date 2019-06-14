  • الجمعة 14 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر04:08 ص
بحث متقدم
الدولار

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة مدوية بشأن انخفاض الدولار

أحمد الطيب

شيخ الأزهر: 3 جهات فقط مخولة لتقول للناس حكم الله

السعودية

الرياض تتوعد بتدابير عاجلة لرد على هجوم مطار أبها

الإعلامي توفيق عكاشة

أغرب رد لـ"عكاشة" بشأن توقف برنامجه في رمضان

ناقلة نفط

تقارير استخباراتية تكشف معلومة خطيرة عن استهداف ناقلات النفط

مترو الأنفاق

قرار مفاجئ بزيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق

كهرباء

مطالبة بإعفاء دور العبادة من فواتير الكهرباء

أرشيفية

لماذا المصريون أكثر الشعوب تصديقًا للأخبار الزائفة؟

الختان

هل تنجح حملة «شهر بدور» للقضاء على ختان الإناث؟

الشيخ الشعراوي

موسم الهجوم على «الشعراوي» يتجدد

بالفيديو..

وكيل نقابة الأطباء يفجر مفاجأة مدوية عن وزارة الصحة

آخر الأخبار

وزارة الصحة المواليد الوفاة الزيادة السكانية التأمين الصحى
وزارة الصحة المواليد الوفاة الزيادة السكانية التأمين الصحى

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

القرني يفجر مفاجأة عن "خلافة الصديق"

#

"المغامسي" يفجر مفاجأة ويكشف موعد ليلة القدر

#

"حبيب" يكشف مفاجأة مدوية عن شيرين

#

رئيس الزمالك يفجر مفاجأة عن لقاء نهضة بركان

قال الدكتور أسامة عبدالحي، وكيل نقابة الأطباء، إن 4 آلاف طبيب تقدموا باستقالاتهم وهناك نقص بسيط في عدد الأطباء بمصر.
وتابع عبدالحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك خللًا في توزيع الأطباء بشكل غير متوازن بين المحافظات الحضرية والريفية وهناك مشاكل على أرض الواقع يجب حلها.
وأضاف الدكتور أسامة عبدالحي، وكيل نقابة الأطباء، أن توزيع التخصصات به خلل شديد، موضحا أن الأزمة تكمن في زيادة عوامل الطرد من ضمنها هجرة الأطباء، فضلًا عن استقالة 4 آلاف طبيب في فترة قصيرة ليتحول إلى طبيب حر.
وأشار وكيل نقابة الأطباء إلى أن علاج العوامل ليس زيادة دفعات كليات الطب أو زيادة أعداد المقبولين، فالعلاج الحقيقي هو علاج أسباب الهجرة، وهي أن ممارسة مهنة الطب تتعرض إلى مشاكل كثيرة جدا بخلاف نقص الموارد والرواتب والحوافز هناك مشاكل أخطر يمكن للدولة أن تحلها وتكمن في عدم صدور قانون المسؤولية الطبية حتى الوقت الحالي، وعدم حماية المستشفيات والمنشآت الصحية حتى الوقت الراهن وما زالت ظاهرة التعدي على الأطباء أثناء عملهم موجودة رغم أنها تراجعت.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» رد غير متوقع من مرتكب أضخم مجزرة في تاريخ نيوزيلندا
» الجيش الأمريكي: الحرب مع إيران لا تصب في مصلحتنا
» سجال بين الأزهر والإفتاء.. من المسئول عن الفتوى؟
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدامات جديدة
» الجبير: نوافق أمريكا بأن إيران وراء هجمات ناقلتي النفط
» التحالف العربى يشن غارات على العاصمة اليمنية
» وكيل نقابة الأطباء يفجر مفاجأة مدوية عن وزارة الصحة
» "العسكري" السوداني: أحبطنا أكثر من محاولة انقلاب
» فوز ودي غير مطمئن لمنتخب مصر استعدادًا لأمم إفريقيا
» ليبيا.. مقتل رئيس مجلس الزنتان في اشتباكات مع قوات حفتر
» البنتاجون: هذه الدولة وراء هجوم خليج عمان

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • شروق

    04:55 ص

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.