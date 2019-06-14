» التحالف العربى يشن غارات على العاصمة اليمنية

14 يونيو 2019 - 12:20 ص

شنت مقاتلات التحالف العربى، الخميس، عدة غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء، الواقــعة تحــت سيطرة الحــوثيين، وذلك بعد هجوم المتمردين الحوثيين على مطــار «أبهــا» السعودى، الأربعاء، مما أسفــر عن إصـابة 26 مدنيا.



وأفادت وكالات أنباء وشهود عيان بأن طيران التحالف شن عدة غارات على معسكر القوات الخاصة فى منطقة الصباحة التابعة لمديرية بنى مطر غربى صنعاء، من جانبها، ذكرت قناة «المسيرة» الفضائية «التابعة للحوثيين»، أن الطيران العربى شن 6 غارات على معسكر القوات الخاصة فى منطقة الصباحة، إضافة إلى غارتين على منطقة الصيانة التى يتواجد فيها معسكر سلاح الصيانة التابع لوزارة الدفاع الموالية للحوثيين.



وأعلن التحالف العربى، تعرّض مطار «أبها» الدولى فى السعودية إلى «عمل إرهابى»، عبر «مقذوف» أطلقته جماعة «الحوثى»، التى أقرت بمسؤوليتها عنه وقالت إن المقذوف «صاروخ كروز».



وفى غضون ذلك، عارض أعضاء جمهوريون بالكونجرس الأمريكى خطط الرئيس دونالد ترامب بيع أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار للسعودية والإمارات، بموجب قانون الطوارئ الذى أقره ترامب، وقالوا إنه من «المؤسف» أن تستخدم الإدارة إعلانا للطوارئ لتجنب مراجعة الكونجرس، وعرقل أعضاء بالكونجرس، وفق وكالة الأنباء الفرنسية، مبيعات معدات عسكرية للسعودية والإمارات لغضبهم من سقوط قتلى مدنيين فى الحملة الجوية فى اليمن، ومقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى بقنصلية سعودية فى تركيا العام الماضى.

