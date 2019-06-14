» الجيش الأمريكي: الحرب مع إيران لا تصب في مصلحتنا

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ترامب: لا آمل حربًا ضد إيران

قالت قيادة القوات المركزية الأمريكية (سنتكوم)، إن حربًا محتملة مع إيران لا تصب في المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة ولا مصلحة المجتمع الدولي.
جاء ذلك في بيان نشرته قيادة القوات المركزية الأمريكية بخصوص استهداف ناقلتي نفط في مياه خليج عُمان صباح الخميس.
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى إشعال فتيل صراع جديد في الشرق الأوسط، إلا أنها عازمة على حماية مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.
وأشار البيان إلى أن المدمرة الأمريكية "يو اس ‌اس بينبريج" (USS Bainbridge)، لا تزال قريبة من إحدى الناقلتين المستهدفتين وأن أي محاولة تعرض للمدمرة سيعقبه ردٌّ أمريكي.
وأضاف البيان إلى أن مدمرة "يو اس اس ميسون" (USS Mason) في طريقها إلى المنطقة، مشيرًا أن شركاء الولايات المتحدة الإقليميين يساعدون واشنطن لمواجهة أي هجوم محتمل في خليج عمان.
كما وصف البيان استهداف ناقلتي النفط في خليج عُمان بأنه تهديد موجه ضد التجارة الدولية والنقل البحري.
يشار إلى أن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، ألقى باللوم على إيران في الهجوم الذي استهدف ناقلتي النفط في خليج عُمان.
وصباح الخميس، تحدثت وسائل إعلام إيرانية وعُمانية، عن تعرض ناقلتي نفط لانفجارات في مياه خليج عمان.
وصعدت عقود النفط الخام بعد إعلان الهجوم، بأكثر من 4 بالمئة بالنسبة إلى خام برنت، قبل أن تتراجع الزيادة إلى 1.9 بالمئة، بحلول الساعة (08: 42 ت.غ).
ويأتي الحادث بعد شهر من إعلان الإمارات تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة بالإمارات، ثم تأكيد الرياض، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي، قرب المياه الإقليمية للإمارات. 

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