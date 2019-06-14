"الحوثيين" تعلن استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مفخخة

14 يونيو 2019 - 05:41 ص

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، شن هجمات جوية بطائرات مسيرة مفخخة على مطار أبها في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله": إن سلاح الجو المسير التابع للجماعة نفذ عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2كا على مطار أبها.

وزعمت "المسيرة" عن مصدر في سلاح الجو المسير، أن الهجمات تسببت في توقف الملاحة الجوية في المطار.

وكان التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن قد تعهد بالرد بصرامة على هجوم صاروخي شنه الحوثيون على نفس المطار الواقع بجنوب المملكة يوم الأربعاء وأسفر عن إصابة 26 شخصا.