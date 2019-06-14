بالفيديو.. الجيش الأمريكي ينشر دليل تورط إيران في "هجوم عمان"

نشر الجيش الأمريكي، الجمعة، فيديو يظهر قاربا إيرانيا ينزع لغما من جانب ناقلة النفط اليابانية التي هوجمت في بحر عمان.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي، بيل أوربان، في بيان: "عند الساعة 4:10 مساء بالتوقيت المحلي اقترب قارب دورية تابع للحرس الثوري الإيراني من الناقلة كوكوكا وجرت ملاحظة وتسجيل إزالة لغم لم ينفجر من كوكوكا كاريدجس (مرفق التسجيل المصور)".

واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في بحر عمان، مشددة على أن طهران تعمل على عرقلة تدفق النفط عبر مضيق هرمز.