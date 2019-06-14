» عطل مفاجئ يصيب موقع «إنستجرام»

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خالد الشرقاوي - وكالات

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أصاب موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عطل مفاجئ، منذ قليل، في عدد من دول العالم، حيث عجز مستخدمو الموقع عن فتحه أو الوصول لحساباتهم عليه.

وسجل Downdetector.com ، الذي يراقب انقطاع خدمات مواقع التواصل الاجتماعي التي يبلغ عنها المستخدم، أكثر من 50000 تقرير عن انقطاع إنستجرام لمدة بضع دقائق فقط يوم الخميس، ويرجع سبب العطل إلى انقطاع التيار الكهربائي لأول مرة في حوالي الساعة 2:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ ( 11:30 مساءً بتوقيت مصر، حيث تسبق مصر توقيت المحيط الهادئ بمقدار 9 ساعات).

وقالت الشركة : "نحن نعمل عليه وسنصلحه في أسرع وقت ممكن".


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