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إيران: أياد خفية تريد تحقيق مصالحها من خلال هجوم خليج عمان

عرب وعالم

هجوم خليج عمان
هجوم خليج عمان

خالد الشرقاوي - وكالات

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قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن إيران هي المسؤولة عن تأمين مضيق هرمز، مشيرا إلى أن هناك أياد خفية تريد تحقيق مصالحها من خلال الهجوم على الناقلتين في خليج عمان.

وأضاف موسوي في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن السفن الإيرانية تمكنت من الوصول في أسرع وقت إلى مكان حادث الناقلتين وقامت بإنقاذ البحارة، لافتا إلى أن الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان مثيرة للقلق.

واعتبر موسوي أن هناك أياد خفية تسعى للتأثير على الجهود الإقليمية لخفض التوتر وتريد تحقيق مصالحها من خلال هذا الحادث.

وفي رد على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال موسوي: "اتهامات وزير الخارجية الأمريكي لطهران بالمسؤولية عن حادث خليج عمان لا أساس لها من الصحة، ولا تثير السخرية فحسب، بل وهي مقلقة ومريبة... اتهام طهران بالمسؤولية عن الحادث المقلق والمؤسف يبدو أنه أسهل عمل بالنسبة لبومبيو والمسؤولين الأمريكيين".

ولفت موسوي في حديثه إلى أن هناك أياد خفية سعت للتأثير على اللقاء بين المرشد علي خامنئي ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.


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