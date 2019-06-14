» مدرب الأهلي يطلب إنهاء إعارة هذا اللاعب فورًا

14 يونيو 2019 - 09:46 ص

طالب الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، عودة عمار حمدى لاعب الفريق المعار للاتحاد السكندرى بداية من الموسم المقبل، لتدعيم صفوف الفريق.

ويأتي طلب "لاسارتي" بعد تألق اللاعب مع زعيم الثغر الموسم المنتهى، وظهوره بمستوى رائع.

فى السياق ذاته لم يطالب المدير الفنى بعودة أى لاعب آخر من اللاعبين المعارين، وهو ما يضع إدارة النادى فى أزمة كبيرة فى ظل وجود 10 لاعبين آخرين تنتهي إعارتهم بنهاية الموسم الحالي.