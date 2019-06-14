» روحاني يتهم الولايات المتحدة بهذا الأمر

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متابعات - أمينة عبد العال

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الولايات المتحدة

روحاني

وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني اتهام إلي الولايات المتحدة مشيرا إلي أن أفعالها   تمثل تهديدا خطيرا للاستقرار في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال اجتماع لزعماء منظمة شنغهاي للتعاون وهي تكتل أمني تقوده الصين ويشارك فيه روسيا والهند، بحسب رويترز.

من جانبه، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الإيراني حسن روحاني أن الخروج الأمريكي الأحادي الجانب من الاتفاق النووي هو العامل الأساسي لزيادة حدة التوتر في المنطقة.

وقال الرئيس الصيني:"بكين ستعمل على تطوير وتوسيع علاقاتها مع طهران بشكل مطرد بغض النظر عن التغييرات الدولية والاتفاقيات الدولية".

وسيجري الرئيس روحاني عددا من اللقاءات منها لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش هذا الاجتماع ومن ثم سيتوجه الى العاصمة الطاجيكية "دوشنبه" للمشاركة في اجتماع "سيكا".

يذكر أنه سيتم في القمة الحالية توقيع عدد من الوثائق الدولية، بما فيها اتفاق حول التعاون في مجال وسائل الإعلام واتفاق حول التعاون في مجال التكنولوجيات المعلوماتية وخريطة الطريق للأعمال المستقبلية لمجموعة الاتصال "منظمة شنغهاي للتعاون-أفغانستان"، ومذكرات التفاهم مع منظمة السياحة العالمية ودائرة تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة والمنظمة الأممية للأغذية والزراعة.

وتضم منظمة شنغهاي للتعاون اليوم الهند وكازاخستان وقرغيزستان والصين وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان. وتتمتع كل من أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا بصفة مراقب في المنظمة.

وستعقد القمة المقبلة لمنظمة شنغهاي للتعاون في الـ22 والـ23 من يوليو عام 2020 بمدينة تشيليابينسك الروسية.


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