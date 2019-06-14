  • الجمعة 14 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:02 م
بحث متقدم
مصطفي بكري

وزير إخواني اشترى "ساندوتشات" بـ280 ألف جنيه في شهر

أرشيفية

تفاصيل كارثية عن مركز تجميل يصور السيدات عاريات

الدكتور أحمد الطيب

المؤمن سيُسأل عن رأي الإفتاء أو الأزهر يوم القيامة

صلاح

كيف رد "صلاح" على ورقة مشجع ذوي احتياجات خاصة؟

سفاح نيوزلندا

تصريح مستفز لسفاح نيوزيلندا أثناء محاكمته

الوزراء

مجلس الوزراء يرد على 13 شائعة

فيفا

"فيفا" يصدم "الفراعنة" قبل بطولة الأمم

بنزين

"البترول" تكشف حقيقة زيادة أسعار البنزين

الزمر

لو مكان الرئيس لفعلت هذا الشيء مع الذين حاولوا "اغتياله"

حماقي

تركي آل الشيخ يفاجئ "حماقي" بهذا الأمر

تصريح مستفز لسفاح نيوزيلندا أثناء محاكمته

عرب وعالم

سفاح نيوزلندا
سفاح نيوزلندا

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

أول تحرك جماعى من إعلام نيوزيلندا بعد حادث المسجدين

#

"فيس بوك": لهذا السبب لم نوقف البث المباشر لمجزرة نيوزيلندا

#

أصدقاء ضحايا "مجزرة المسجدين" يرون لحظات الرعب

#

"نافعة" يكشف مفاجأة عن علاقة "ترامب" بحادث نيوزيلندا

إرهاب

سفاح

نيوزلندا

فاجأ سفاح نيوزيلندا الذي يواجه 89 تهمة، منها 50 تهمة بالقتل و39 تهمة بشروع في قتل آخرين في قضية ذبح المصلين في نيوزيلندا، المحكمة بقوله إنه بريء من كل تهم القتل والإرهاب الموجهة إليه.

ودفع الأسترالي برنتون تارانت المتّهم بقتل 51 مصلّياً مسلماً في هجوم مسلّح شنّه على مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا في مارس المنصرم ببراءته من كلّ تّهم القتل والإرهاب الموجّهة إليه، وفقا لموقع "الحرة".

والمتّهم القابع في سجن مشدّد الحراسة في أوكلاند لاذ بالصمت لدى مثوله، الجمعة، أمام المحكمة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، في حين قال محاميه شاين تيت إنّ موكّله "يدفع ببراءته من كل التّهم".

وشهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية هجوما إرهابيا بالأسلحة النارية، استهدف مسجدي "النور" و"لينوود"، في اعتداء دام خلف 50 قتيلا، وجرح 48 آخرين، في 15 مارس الماضي.

وعقب الهجوم، قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، إنه سيتم حظر الأسلحة نصف الآلية والبنادق الهجومية في نيوزيلندا، مشيرة إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات فورية، لتقييد التخزين المحتمل لهذه الأسلحة، وتشجيع الأشخاص على الاستمرار في تسليم أسلحتهم النارية.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» العثور على جثة متحللة لمسنة مصرية في الكويت
» بالفيديو.. القبض على ضابط مزيف ينظم شوارع فيصل
» "الجبلاية" تكشف مكان وسعر تذاكر ودية غينيا
» المعلمة رضا تعترف للأمن: الهيروين أرباحه مرتفعة
» المالية: 5.5 مليون بطاقة «ميزة» جاهزة مجانًا للمواطنين
» الزمالك يستقر على عودة هذا اللاعب
» طبيبة: زوجي يهددني بنشر صوري على المواقع الإباحية
» روحاني يتهم الولايات المتحدة بهذا الأمر
» سائق يطرد فتاة من سيارته لعدم ارتدائها الحجاب
» إيران: قمنا بواجبنا تجاه ناقلتي نفط عُمان
» "القومي للطفولة" يطلق حملة مناهضة لختان الإناث

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.