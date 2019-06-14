"فيفا" يصدم "الفراعنة" قبل بطولة الأمم

14 يونيو 2019 - 11:10 ص

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تصنيف المنتخبات لشهر يونيو، وجاء المنتخب الوطني في المرتبة الـ58 عالميًا ليتراجع مركزًا، حيث تواجد المنتخب المصري في المرتبة الـ57 الشهر الماضي.

ويستعد المنتخب لخوض بطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وخرج المنتخب المصري من أول خمس مراكز أفريقية، حيث جاءت السنغال في موقع الصدارة بعد أن تقدمت مركزا على الصعيد العالمي (21، بـ نقطة 1515) وتليها تونس ثانية، والتي تقدمت ثلاثة مراكز لتصبح (25، بـ1501 نقطة) ثم نيجيريا ثالثة (45 عالمياً) والمغرب رابعة (47 عالمياً) ثم الكونغو الديموقراطية (49 عالمياً)، وجاء المنتخب الوطني في المركز الثامن أفريقيًا، بعد كلًا من السنغال وتونس نيجيريا والمغرب والكونغو وغانا والكاميرون.

وجاء المنتخب الوطني المصري ثالثًا على صعيد المنتخبات العربية، حيث احتل المنتخب التونسي المركز الأول فيما احتل المنتخب المغربي المركز الثاني فيما احتل المنتخب الوطني المركز الثالث.



