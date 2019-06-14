  • الجمعة 14 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر02:00 م
بحث متقدم
السعودية

السعودية تعلن توفير وظائف أمنية للسيدات

الحلفاوي

رسالة صادمة من "الحلفاوي" لرافضي تشجيع المنتخب

ترامب

ترامب يعلن استقالة المتحدثة باسم البيت الأبيض

تمثال الخديوي إسماعيل

مسئول عن تشويه تمثال الخديوي إسماعيل: "عادي غلطة وهنصححها"

المجلس العسكري السوداني

"العسكري السوداني" يرفض التحقيق الدولي

خاشقجي

تصريح تركي جديد عن مقتل خاشقجي

الزور

وفد أمريكي - سعودي في سوريا.. ما التفاصيل؟

ترامب

عاصفة من السخرية ضد ترامب بسبب هذا الخطأ

مصطفي بكري

وزير إخواني اشترى "ساندوتشات" بـ280 ألف جنيه في شهر

أرشيفية

تفاصيل كارثية عن مركز تجميل يصور السيدات عاريات

رسالة صادمة من "الحلفاوي" لرافضي تشجيع المنتخب

الحياة السياسية

الحلفاوي
الحلفاوي

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

سياسي فلسطيني يكشف معلومات صادمة عن صفقة القرن

#

رسالة غريبة لـ أيتن عامر من زوجها بعد انتهاء رمضان

#

رسالة غامضة من تركي آل الشيخ لـ"الهضبة" و"أديب"

#

تعليق "بدراوي" على تغيير مادة رئيس الجمهورية

مصر

المنتخب

الحفاوي

وجه الفنان "القبطان" نبيل الحلفاوي والمعروف بانتمائه الكروي لنادي الأهلي، رسالة مؤثرة لمن يرفض تشيخ منتخب مصر ويشجع غيرة من المنتخبات الأخرى.

وقال في تغريده له بـ"تويتر": "ده إيه اللي إحنا وصلنا له ده؟!.. فيه قطاع كبير من الجمهور كراهيته للمنافس وصلته لدرجة إنه مش عارف يبقى جمهور للفريق القومي كل همه تشويه أي لاعب ينتمي لمنافسه..مش قادر يتقبل فكرة لعيب مصري

وتابع في تغريدته: "إيه كمية السواد والقبح دي؟ بلوك لكل من يقحم أهلاويته أو زملكاويته في كلامنا عن المنتخب .

وكان الكثير من متابعي "تويتر" قد شن الكثير والكثير من الانتقادات علي أخيارات المدير الفني للمنتخب "أجيري" بسبب أنتمائتهم لأنديتهم وهو ما علق الكثير علية بعدم تشجيع منتخب مصر وتشي المنتخبات المنافسة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» خرائط ولوحات استرشادية بالأسعار الجديدة للمترو
» مفاجأة.. ريال مدريد يحسم صفقة ضم "ميسي"
» عامل يذبح زوجته عقب ضبطه عشيقها تحت السرير
» سيدة تدير مباراة بالدوري التونسي تحكيميًا
» عمان تصدر بيانًا حول استهداف "أبها"
» بالفيديو.. شرطي يصعق زميله أثناء القبض على تاجر كوكايين
» إطلالة ساخنة لـ "مايا دياب" تشعل مواقع التواصل
» العثور على جثة متحللة لمسنة مصرية في الكويت
» بالفيديو.. القبض على ضابط مزيف ينظم شوارع فيصل
» "الجبلاية" تكشف مكان وسعر تذاكر ودية غينيا
» المعلمة رضا تعترف للأمن: الهيروين أرباحه مرتفعة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.