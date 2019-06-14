» سيدة تدير مباراة بالدوري التونسي تحكيميًا

14 يونيو 2019 - 01:35 م

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد التونسي، إدارة مباراة الترجي والبنزرتي، بالدورى التونسي للحكمة الدولية "درصاف القنطاوي".

وتعد تلك المرة الأولى في تاريخ الكرة العربية والتونسية، الذى يتم اختيار سيدة لإدارة إحدى مباريات الدوري.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي تدير فيها "درصاف" مباراة للرجال، بعد إدارتها لمباراة في دوري الدرجة الثانية بتونس عام 2017، غير أنها أدارت العديد من مباريات كرة القدم النسائية على المستوى الأفريقي.