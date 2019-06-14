» عامل يذبح زوجته عقب ضبطه عشيقها تحت السرير

14 يونيو 2019 - 01:36 م

أقدم عامل على ذبح زوجته فى منطقة أبويوسف بالدخيلة التابعة لمحافظة الإسكندرية لاكتشافه عشيقها تحت السرير.

البداية عندما عاد العامل من عمله على غير موعده ليكتشف حالة من الريبة على وجه الزوجة ثم توجه بعدها لتفتيش الشقة ليعثر على عشيقها أسفل السرير ، ثم قام بمطاردته حتى قفز من الدور الرابع من شرفة المنزل.

وتلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا بإقدام زوج على قتل زوجته بمنطقة الحديد والصلب بالدخيلة.

وانتقلت قيادات قسم الشرطة لمكان الحادث وتبين أن الزوج أقدم على المنزل من عمله فى موعد غير معتاد وتناول وجبة الغذاء وذهب للنوم لكنه سمع حركة غير عادية أسفل السرير ثم لاحظ وجود شخص غريب، فذهب مسرعًا إلى المطبخ لإحضار سكين وذبح زوجته.

وطارد الزوج العشيق الذى أغلق باب الغرفة من الداخل ولاذ بالهرب وألقى نفسه من الطابق الرابع قبل أن يمسك به الزوج ولكنه لم يلق مصرعة وتم ضبطه بواسطة الأهالى لاعتقادهم أنه لص.

وتم ضبط المتهمين ونقل جثة السيدة للمشرحة وعاين فريق من النيابة العامة موقع الجريمة واستمعوا لشهود العيان وجارٍ استكمال التحقيقات.