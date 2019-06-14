» مفاجأة.. ريال مدريد يحسم صفقة ضم "ميسي"

14 يونيو 2019 - 01:41 م

حسم ريال مدريد صفقة النجم الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو والشهير بـ ميسي اليابان، لاعب فريق إف سي طوكيو ومنتخب شباب اليابان تحت 20 عامًا، والبالغ من العمر 18 عامًا.

جاء ذلك بناء على رغبة اللاعب الذي اختار ريال مدريد، وأجرى الفحص الطبي ويبقى فقط توقيع العقد النهائي قبل الرحيل نحو مدريد.

ويدفع الريال حوالى مليوني يورو لفريق إف سي طوكيو وراتبًا يبلغ مليون يورو سنويًا للاعب الذي سيلتحق بفريق ريال مدريد "ب" بداية من الصيف المقبل.