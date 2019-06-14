» أول تعليق لـ "معلول" بعد استبعاده من منتخب تونس

14 يونيو 2019 - 01:58 م

اكتفي الدولي التونسي على معلول لاعب النادي الأهلي، بالتغريد على صفحته بـ "فيس بوك"، على قرار استبعاده من قائمة المنتخب النهائية بعد المشادة التي وقعت بينه وبين المدرب الفرنسي ألان جيريس.

وكتب نجم النادي الأهلي:" لا شئ يبقي سوي هذه الذكريات فاستعد لصنع المزيد"، ونشر عدد من الصور بقميص الأهلي.

أعلن الفرنسي ألان جيريس مدرب منتخب تونس لكرة القدم، تشكيلته النهائية من 23 لاعبا لخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي شهدت عودة النجم يوسف المساكني واستبعاد علي معلول.