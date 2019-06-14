أول تحرك برلماني حول أزمة زيادة أسعار الليمون

14 يونيو 2019 - 02:15 م

تقدم محمد سليم، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة، والتموين، والتجارة والصناعة، حول فشل وزارة الزراعة في تحقيق توازن في أسعار الليمون بالأسواق.



وقال في بيانه : "على وزارة الزراعة أن تعى خطورة هذا الوضع الذي لم يحدث من قبل، والذي يعد بمثابة جرس إنذار يهدد بإحداث فجوة غذائية للطبقة الكادحة وأصبح الأمن الغذائى المصرى".



وتساءل: "هل يعقل وصول كيلو الليمون إلى 100 جنيه في جمهورية مصر العربية بما يعادل ثمن ثلاث دجاجات أو كيلو لحم".



وأَضاف "سليم" ساخرًا في بيانه: "على وزارة الزراعة الرحيل بعد إن قضت على المثل الشعبى الذي توارثناه من أجداد أجدادنا والقائل، العدد في الليمون".



وتساءل: "هل القفزة التصديرية في صادرات الليمون المصري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2019، تزامنا مع ارتفاع سعره في السوق المحلي إلى 100 جنيه للكيلو الليمون وتحقيق صادرات الليمون نحو 986.8 ألف دولار، فيما سجلت إيرادات تصدير الليمون خلال الفترة نفسها من العام الماضي نحو 945.3 ألف دولار، بزيادة عن العام الماضى بنحو 41 ألف دولار، أدت، لارتفاع سعره من 20 جنيها إلى 100 جنيه في نفس الفترة من العام الماضي؟".



ونوه "سليم"، بكم التعليقات والافيهات على مواقع السوشيال ميديا ورواد مواقع التواصل الاجتماعى وإطلاق حملاتهم "خليهم يخللوه" بعد أن وصل سعر الليمون إلى 100 جنيه للكيلو، رغم علم الحكومة، أنه علاج للفقراء ومحدودى الدخل.



وناشد سليم، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بوضع إستراتيجية خاصة حول، شجر الليمون، بإصدار تكليفاته لوزارة الزراعة نحو التوسع في زراعة الليمون والوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتى التي تحقق توازنا بالأسواق المحلية وتصدير الفائض.

