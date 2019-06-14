ضبط 2 طن مخدر حشيش و8 ملايين قرص كبتاجون

14 يونيو 2019 - 02:18 م

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة من إحباط تهريب شحنة مخدرات وزنت قُرابة "2" طن من مخدر الحشيش، وأكثر من 8 ملايين قرص مخدر لعقار الكبتاجون قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء بورسعيد.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برئاسة اللواء مجدى السمرى مساعد وزير الداخلية، اعتزام إحدى التشكيلات العصابية الدولية من المهربين المصريين وآخرين "يحملون جنسية إحدى الدول العربية" جلب شحنة كبيرة من مخدري الحشيش وأقراص الكبتاجون، وسعيهم إدخالها البلاد داخل الحاويات عبر المنافذ الشرعية وترويجها لحساب عناصر التشكيل، حيث أمكن رصدهم والوقوف على نشاطهم وهم (ثمانية أشخاص "ستة منهم يحملون جنسية إحدى الدول العربية").

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والسلطات الجمركية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وتم ضبط حاويتين بميناء شرق التفريعة ببورسعيد.

وتم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد وفحص مشمول الحاويتين أسفرت أعمالها عن ضبط 9540 طربة من مخدر الحشيش – بلغ وزنهم (1908) واحد طن وتسعمائة وثمانية كيلو، و(3،976،000) ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة وسبعين ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر.

كما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين من أفراد التشكيل "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول العربية" حال تواجدهما بمحل إقامتهما بدائرة قسم شرطة العبور.

وبتطوير مناقشتهما وإجراء التحريات اللاحقة، فقد وردت معلومات تفيد تمكن عناصر التشكيل من تهريب إحدى الحاويات لداخل البلاد عبر ميناء بورسعيد وبداخلها كمية كبيرة من عقار الكبتاجون مخبأة داخل شحنة "تفاح" ووصولها لمخزن تابع لأفراد التشكيل بمدينة العبور بمحافظة القليوبية وأمكن رصدها أثناء تهريبها داخل إحدى الشاحنات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة قيادة أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، حيث أسفر التفتيش عن ضبط (4،400،000) أربعة ملايين وأربعمائة ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بنحو (144،000،000) مائة وأربعة وأربعين مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وجار إستهداف باقى عناصر التشكيل داخل البلاد.