تركيا تتوعد أمريكا بـ«خطوات مضادة»

14 يونيو 2019 - 04:20 م

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده "ستتخذ خطوات متبادلة" إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات بسبب شراء أنظمة الدفاع الروسية من طراز "إس 400".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الوزير التركي، قوله حول عقوبات أمريكية محتملة: "إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات سلبية ضدنا فلدينا خطواتنا المضادة".

?وتابع: "عازمون على مواصلة صون استقلال الشعب التركي وحريته"، مؤكدا: "لن نتراجع إطلاقا عن منظومة إس-400 الروسية".

?وهددت واشنطن بفرض عقوبات على تركيا ووقف صفقة طائرات "إف 35"، إذا حصلت أنقرة على المنظومة الدفاعية الروسية.