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«الداخلية» تحبط تهريب 2 طن حشيش و8 ملايين قرص مخدر

قضايا وحوادث

مخدرات
ارشيفية

متابعات- مصطفى صابر

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وزارة الداخلية

جنسيات أجنبية

إحباط تهريب

مواد مخدرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية, اليوم الجمعة، من إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات وزنت قُرابة طنين من مخدر الحشيش، وأكثر من 8 ملايين قرص مخدر لعقار الكبتاجون قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء بورسعيد.

وقالت وزارة الداخلية، في بيانلها، إن «قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نجح في توجيه ضربة أمنية جديدة ضد مهربى المواد المخدرة، حيث أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اعتزام أحد التشكيلات العصابية الدولية من المهربين المصريين وآخرين يحملون جنسية إحدى الدول العربية جلب شحنة كبيرة من مخدرى الحشيش وأقراص الكبتاجون، وسعيهم إدخالها البلاد داخل الحاويات عبر المنافذ الشرعية وترويجها لحساب عناصر التشكيل، حيث أمكن رصدهم والوقوف على نشاطهم وهم ثمانية أشخاص، ستة منهم يحملون جنسية إحدى الدول العربية».

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والسلطات الجمركية، تم ضبط حاويتين بميناء شرق التفريعة ببورسعيد، وتم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد وفحص مشمول الحاويتين أسفرت أعمالها عن ضبط 9540 طربة من مخدر الحشيش، بلغ وزنها 1908 كيلو جرامات، و3.976.000 لعقار الكبتاجون المخدر.

كما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين من أفراد التشكيل «أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول العربية» حال تواجدهما بمحل إقامتهما بدائرة قسم شرطة العبور وبتطوير مناقشتهما وإجراء التحريات اللاحقة، فقد وردت معلومات تفيد بتمكن عناصر التشكيل من تهريب إحدى الحاويات لداخل البلاد عبر ميناء بورسعيد وبداخلها كمية كبيرة من عقار الكبتاجون مخبأة داخل شحنة «تفاح» ووصولها لمخزن تابع لأفراد التشكيل بمدينة العبور بمحافظة القليوبية وأمكن رصدها أثناء تهريبها داخل إحدى الشاحنات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة قيادة أحد الأشخاص «يحمل جنسية إحدى الدول العربية» حال تواجده بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، حيث أسفر التفتيش عن ضبط 4.400.000 لعقار الكبتاجون المخدر.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالى 144.000.000 جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

وجار استهداف باقي عناصر التشكيل داخل البلاد.


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