السجن 8 أشهر للمتهمة بقتل الطالبة المصرية ببريطانيا

قضت محكمة نوتنجهام البريطانية بالسجن 8 أشهر لمتهمة من أصل 6 متهمين فى قضية مقتل المراهقة المصرية مريم مصطفى، حيث ستقي المتهمة القاصر العقوبة فى دار لرعاية الأحداث.
وذكرت صحيفة ديلى ميل أن المحكمة نظرت فى جلسة اليوم أوراق 3 متهمات فى تلك القضية التى راح ضحيتها قبل قرابة عام المراهقة المصرية مريم مصطفى بعد تعرضها للضرب واعتداء عنصرى من قبل المتهمين، لتلفظ أنفاسها الأخيرة بعد 3 أسابيع من هذا الحادث خلال تلقيها العلاج.
وقضت المحكمة فى جلسة اليوم بعدم سجن متهمتين، فيما تبت المحكمة فى أمر 3 متهمات آخريات فى جلسة من المقرر انعقادها 19 يونيو الجارى.
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