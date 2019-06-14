خلال 3 أشهر..مصر تستهلك لحومًا بنصف المليار دولار

14 يونيو 2019 - 06:46 م

كشفت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة واردات مصر من اللحوم إلى ما يقارب نصف المليار دولار خلال الثلاث أشهر الأولى من عام 2019، بقيمة قدرها 448.5 مليون دولار، مقابل 367.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2018، بزيادة بلغت قيمتها 80.5 مليون دولار خلال عام.

كما سجلت الواردات من الأسماك ارتفاعًا إلى 252 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2019 مقابل 192.5 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 59.5 مليون دولار.

بينما تراجعت واردات الأبقار الحية إلى 29.4 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير ومارس من عام 2019 مقابل 41.1 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من 2018، بانخفاض قدره 11.7 مليون دولار.