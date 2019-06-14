» ارتفاع ضحايا حادث تصادم جرار إلى 6 أشخاص

14 يونيو 2019 - 07:26 م

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم جرار زراعي بسيارة نقل بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة إلى 6 عمال زراعيين من أبناء قرية المنيرة مركز القناطر، حيث لقي صباح اليوم، أحد المصابين مصرعه داخل العناية المركزة.

في سياق متصل، شارك الآلاف من أهالي القرية والقرى المجاورة في جنازة ضحايا الحادث في الساعات الأولى من صباح اليوم، عقب تصريح النيابة بدفن الجثامين وسط حالة من الحزن سيطرت على الجميع لوداع 5 من خيرة شباب القرية، بينما ينتظر الأهالي تشييع الحالة السادسة التي أعلن وفاتها اليوم.

شاركت في الجنازة رحاب المزين، رئيس مجلس مدينة القناطر، التي أكدت أن الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية وجه بسرعة رعاية أسر الضحايا ومتابعة التحقيقات في الواقعة مع محافظة الجيزة وإنهاء أي إجراءات لمستحقاتهم، حيث وقع الحادث في نطاق محافظة الجيزة.

أوضحت «المزين» أن الحادث وقع أمس بين جرار زراعي يقل العمال وسيارة نقل على طريق الحسانين ذات الكوم بمحافظة الجيزة، وأسفر عن إصابة 2 هم أحمد عبده محمود، 16 سنة، نتيجة ارتجاج بالمخ وكسر بالعمود الفقري، تحويل قصر العيني، ومحمد محمود سلامة، 17 سنة، نتيجة جرح قطعي بالجمجمة شبه نافذ وكسر مضاعف، ووفاة كل من أحمد نبيل، 16سنة، ومحمود ناصر حنفي، 17 سنة، ويوسف نور حنفي، 16 سنة، وهمام على السجيني، 15 سنة، ومحمود نجاح جابر، 15سنة، ومحمد مسعد البرادعي 20 سنة.

وأشارت إلى أن الضحايا كانوا في طريقهم للعمل في مزارع الطريق الصحراوي مقابل أجر لتنقية الخضراوات.