فرج عامر: ضوابط "الأعلى للاعلام" ستعيد مصر إلى ريادتها الإعلامية

ثمن المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب الضوابط التي أقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الخاصة بتنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية وبرامج التوك شو.





وقال فرج عامر، في بيان أصدره اليوم الجمعة، إن هذه الضوابط تعد بداية لتصحيح المشهد الإعلامى والرسالة الإعلامية التى شهدت فوضي غير مسبوقة فى السنوات الماضية.

وقال فرج عامر، في بيان أصدره اليوم الجمعة، إن هذه الضوابط تعد بداية لتصحيح المشهد الإعلامى والرسالة الإعلامية التى شهدت فوضي غير مسبوقة فى السنوات الماضية.