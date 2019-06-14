فرج عامر: ضوابط "الأعلى للاعلام" ستعيد مصر إلى ريادتها الإعلامية

ثمن المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب الضوابط التي أقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الخاصة بتنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية وبرامج التوك شو.
وقال فرج عامر، في بيان أصدره اليوم الجمعة، إن هذه الضوابط تعد بداية لتصحيح المشهد الإعلامى والرسالة الإعلامية التى شهدت فوضي غير مسبوقة فى السنوات الماضية.
وأوضح، أن بعض برامج التوك شو تشهد حالة من الفوضى وعدم التزام بعض المتحدثين بأخلاقيات الحوار التى تصل للمشاهدين فى منازلهم، بالإضافة، إلى تجاوزات بعض البرامج الرياضية، والتى تبث روح الكراهية بين مشجعين الفرق المختلفة وأيضًا البرامج الطبية التى تروج لأدوية مغشوشة تصيب أبناء الوطن بالعديد من الأمراض وأيضًا بعض البرامج الدينية التى يظهر بها غير المختصين وبالتالى تبث الفتن.
وأشاد فرج عامر، بالضوابط التى وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي اعتبرها تساهم فى استعادة مصر لمكانها الطبيعى فى الريادة الإعلامية وتقديم إعلام يليق بمكانة مصر، مطالبًا بفرض عقوبات رادعة وحاسمة على مخالفى الضوابط التى تم وضعها.