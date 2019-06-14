"على عبد العال" يصل إلى الصين في زيارة رسمية

14 يونيو 2019 - 07:44 م

وصل الدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، ظهر اليوم، إلى جمهورية الصين الشعبية، في زيارة رسمية على رأس وفد برلماني، وكان في مقدمة مستقبلي الوفد المصري نائب رئيس البرلمان الصيني.

كان الدكتور على عبد العال، والوفد البرلماني المرافق له، غادر فجر اليوم متوجهاً إلى جمهورية الصين الشعبية، في زيارة رسمية تستهدف بحث سبل تعزيز العلاقات المصرية الصينية في كافة المجالات، وخاصة على الصعيد البرلماني، وسوف تشهد تلك الزيارة لقاءات بعدد من المسئولين الصينيين في مقدمتهم رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ونائب الرئيس الصيني، ورئيس المجلس الاستشاري ، كما ستشهد تلك الزيارة إعادة تفعيل آلية التعاون البرلمانية الدورية المصرية الصينية بعقد الاجتماع الخامس لها.