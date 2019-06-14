مجهول ينهي حياة شاب بسمنود

14 يونيو 2019 - 07:46 م

لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه اليوم الجمعة، إثر إطلاق نار من قبل مجهول في سمنود بمحافظة الغربية.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء سعيد شكري مدير إدارة البحث الجنائي يفيد ورود بلاغ إلى مستشفى طنطا الجامعي يفيد وصول شاب يدعى أحمد الكنانى وشهرته "أوشا الكنانى" ومقيم بمنطقة سماحة التابعة لمدينة سمنود مصابا بطلقتين وتم إيداعه مشرحة المستشفى إلى حين تصرف النيابة.

تحرر محضر بالواقعة وجار البحث عن الجاني؛ حيث تبين أنه بعد صلاة فجر اليوم الجمعة أطلق مجهول النار تجاه المجني عليه أرداه قتيلاً وفر هاربًا.