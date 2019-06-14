» الزمالك يوافق على رحيل «كهربا» بشرط

14 يونيو 2019 - 09:13 م

رفض رئيس نادي الزمالك، رحيل النجم محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي والمنتخب الوطني، قبل نهاية بطولة الدوري يوليو المقبل.

وأضاف مصدر خاص داخل نادي الزمالك، أن رئيس الأبيض يتمسك ببقاء كهربا للحاجة إليه في المشوار المحلي على مستوى بطولة الدوري وكأس مصر والمنافسة القوية على حصد بطولة الدوري ويسعى مسئولو الزمالك للاتفاق على رحيل اللاعب حال وجود عرض مناسب على أن يتم تأجيل انضمامه إلى فريقه الجديد إلى مطلع أغسطس المقبل.

ويمتلك اللاعب عدة عروض من أندية سعودية أبرزها الاتحاد والشباب لكنه لم يحسم مصيره بشكل نهائي حتى الآن.

وتستأنف بطولة الدوري عقب مباريات أمم أفريقيا 2019 حيث يلتقي الزمالك مع الجونة والإسماعيلي والأهلي أيام 23 و26 و30 من الشهر المقبل.